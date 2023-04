Probabile formazione: Mandragora, Castrovilli e Barak a centrocampo. Quarta-Igor al centro, Cabral dal 1’

La notizia peggiore per Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida con l’Atalanta è arrivata dal bollettino medico che ha riguardato Amrabat: il regista ha dovuto infatti alzare bandiera bianca a causa di un problema di lombalgia che lo metterà fuori causa per il match odierno. Il giocatore, fino a ieri, era stato provato nell’undici di partenza contro i nerazzurri e dunque il suo forfait obbligherà in fretta il tecnico a rivedere parte delle sue scelte in mediana. Dove ora il tandem più accreditato a fare da raccordo tra difesa e trequarti sarà quello formato da Mandragora e Castrovilli, la coppia che nell’ultimo periodo era già stata testata con Inter e Spezia.

Per il resto non ci dovrebbero essere sorprese nella formazione di partenza che oggi andrà a caccia del terzo successo di fila contro una delle sette sorelle dopo quelli ottenuti su Milan e Inter: davanti a Terracciano spazio al quartetto difensivo composto da Dodo e Biraghi sulle fasce più Martinez Quarta e Igor coppia centrale (il primo per squalifica e il secondo per scelta tecnica a Poznan hanno riposato) mentre è dietro la prima punta (che sarà ancora Cabral) che restano le perplessità maggiori: assieme a Gonzalez e Ikoné sugli esterni, il favorito al centro stavolta pare essere Barak. Lo scrive il Corriere dello Sport.

