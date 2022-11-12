Probabile formazione: Jovic partirà come titolare. In difesa torna Martinez Quarta

L’attaccante serbo, decisivo nell’ultima vittoria contro la Salernitana, verrà confermato nella speranza che possa ripetersi contro il Milan

Vincenzo Italiano si affiderà a Luka Jovic per la gara di domani a San Siro. L’attaccante serbo, decisivo nell’ultima vittoria contro la Salernitana, verrà confermato nella speranza che possa ripetersi contro il Milan. Per l’attaccante è arrivata anche la gioia della convocazione per il Mondiale con la sua Serbia, così come Milenkovic, mentre è rimasto fuori dalla lista del commissario tecnico Stojkovic il terzino viola Terzic. Tornando alla formazione anti Milan, in difesa è probabile l’utilizzo di Martinez Quarta che è rimasto in panchina nell’ultima uscita al Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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