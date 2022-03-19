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Probabile formazione: Italiano ha ancora qualche dubbio, ballottaggio Ikoné-Saponara

A centrocampo scelte praticamente obbligate, Bonaventura e Amrabat non ci sono, ci sarà Duncan con Castrovilli e Torreira

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 09:06
Probabile formazione: Italiano ha ancora qualche dubbio, ballottaggio Ikoné-Saponara - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Italiano ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della super sfida di questa sera a San Siro. Secondo i maggiori quotidiani in edicola, Terracciano sarà tra i pali. Odriozola e Biraghi sugli esterni, Igor e Milenkovic al centro. A centrocampo Castrovilli-Torreira e Duncan. In attacco Piatek e Gonzalez sicuri, Ikoné-Saponara ballottaggio in corso.

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