Probabile formazione: Italiano ha ancora qualche dubbio, ballottaggio Ikoné-Saponara

A centrocampo scelte praticamente obbligate, Bonaventura e Amrabat non ci sono, ci sarà Duncan con Castrovilli e Torreira

A cura di Redazione Labaroviola 19 marzo 2022 09:06

Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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