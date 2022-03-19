Probabile formazione: Italiano ha ancora qualche dubbio, ballottaggio Ikoné-Saponara
A centrocampo scelte praticamente obbligate, Bonaventura e Amrabat non ci sono, ci sarà Duncan con Castrovilli e Torreira
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2022 09:06
Italiano ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della super sfida di questa sera a San Siro. Secondo i maggiori quotidiani in edicola, Terracciano sarà tra i pali. Odriozola e Biraghi sugli esterni, Igor e Milenkovic al centro. A centrocampo Castrovilli-Torreira e Duncan. In attacco Piatek e Gonzalez sicuri, Ikoné-Saponara ballottaggio in corso.
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