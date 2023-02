Probabile formazione: Igor-Quarta al centro, Barak mezzala, Bonaventura confermato. Jovic o Cabral?

Italiano dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Terracciano tra i pali, Dodò a destra in difesa con Quarta e Igor centrali e Biraghi a sinistra. A centrocampo spazio a due grandi ex: Amrabat come centrale e Barak come mezzala. Insieme a loro Bonaventura, che contro lo Sporting Braga (tre assist) ha confermato di essere un punto di riferimento insostituibile per qualità e costanza di rendimento. In attacco un ballottaggio vero: Cabral, quattro reti nelle ultime tre gare tra campionato e Conference, o Jovic? Potrebbe spuntarla il serbo, rimasto a riposo col Braga. Ai suoi fianchi da una parte Ikoné e dall’altra Gonzalez. Rapidità e imprevedibilità per una squadra chiamata a un unico obiettivo: i tre punti. Lo scrive Repubblica.

