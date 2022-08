Probabile formazione: Gollini in porta, Kouamé e Saponara sugli esterni, Dodò dal 1’

Vincenzo Italiano non lo ammetterà mai ma è sottinteso che buona parte delle scelte che oggi metterà in atto per il derby contro l’Empoli saranno fatte con l’obiettivo di preservare alcuni titolari a pochi giorni dalla sfida di ritorno di Conference col Twente. I migliori dunque (ma anche i giocatori che nelle ultime sfide hanno giocato di più) saranno tenuti a riposo per la trasferta di Enschede, mentre con gli azzurri sarà dato spazio ad alcune seconde linee. Nessuna sorpresa, visto che già nella passata stagione il tecnico aveva abituato a far ruotare con regolarità la sua rosa, eppure in questa circostanza la sensazione è che il turnover sarà più massiccio di altre occasioni.

In porta, tanto per cominciare, si rivedrà Gollini mentre in difesa solo Milenkovic e Biraghi (gli inamovibili) sembrano certi di un posto: sulla destra Dodò stavolta è in vantaggio su Venuti e Benassi mentre per l’altro ruolo di centrale Martinez Quarta sembra favorito rispetto a Nastasic. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove sembra pronto per la sua prima da titolare Mandragora, che sarà chiamato a ricoprire il ruolo di play: accanto a lui Bonaventura e Maleh. Terno al lotto in attacco, dove Jovic può partire dal 1’: al fianco del serbo ci dovrebbero essere Kouamé e Saponara. Lo scrive La Nazione.

