Probabile formazione, Fiorentina verso il 3-5-2. Torna Biraghi dal 1′, Castrovilli verso la panchina

A Genova con il 3-5-2, il modulo preferito da Iachini e che ha contraddistinto la gestione di Prandelli. La partita con i rossoblù è fondamentale in chiave salvezza. I 29 punti non danno garanzie ed ecco che la Fiorentina ha necessità di ripartire subito. Davanti a Dragowski, in difesa è tutto scritto. La linea sarà composta da Milenkovic, Pezzella e Quarta. A sinistra è molto probabile il ritorno di Biraghi, che invece ha saltato la partita di Benevento per una botta al piede. A destra ballottaggio tra Caceres e Venuti. Pulgar, che negli ultimi mesi e mezzo è cresciuto tanto, dovrebbe essere confermato. Amrabat al momento sembra quello con più chances, da vedere invece chi giocherà tra Bonaventura e Castrovilli. Lo riporta Repubblica.

