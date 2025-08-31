Probabile formazione Fiorentina: Confermata la coppia Kean-Gudmundsson, panchina per Piccoli

Pioli dovrebbe fare pochi cambi rispetto a Cagliari in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Torino di Marco Baroni

La Fiorentina sarà di scena oggi pomeriggio a Torino contro la squadra di Baroni uscita malconcia dalla trasferta di Milano. La squadra di Pioli dovrebbe giocare con un 3-5-2 con De Gea in porta, difesa confermata con Pongracic, Ranieri e Comuzzo con Pablo Mari pronto a subentrare, mentre sulle fasce agiranno Dodò e Gosens con Mandragora, Sohm e Fagioli nel mezzo. In attacco la coppia di Cagliari con Gudmundsson e Kean titolari, in panchina andrà Piccoli con Nicolussi Caviglia appena convocato da Pioli dopo il suo arrivo di ieri a Firenze, out Richardson e Beltran che sono sul mercato.

Fonte: SKY