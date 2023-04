Probabile formazione: Bonaventura non ce la fa, si scalda Barak. Castrovilli dal 1’, rifiata Mandragora 

La seduta ieri mattina ha segnato la ripresa dei lavori in casa viola dopo il giorno libero di lunedì. Allenamento a ranghi (quasi) completi in vista del ritorno della Semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese di domani sera. Stamani si replica, domattina una piccola rifinitura prima della lunga attesa in albergo. Dicevamo del gruppo. Italiano ha recuperato tutti tranne Bonaventura, che ha proseguito nel suo lavoro di recupero personalizzato.

Oggi la decisione finale sulla sua eventuale convocazione, anche se non c’è nessuna voglia di affrettare i tempi visti i tanti impegni nelle prossime settimane. Nel caso in cui Jack non dovesse farcela spazio a Barak o Castrovilli, ma il 10 viola è un jolly da usare anche in mediana accanto ad Amrabat se Mandragora avesse bisogno di tirare il fiato. Buone notizie dagli altri fronti. Venuti ha smaltito la febbre, pure Brekalo viaggia verso la convocazione. Così come Ikoné e Gonzalez, tenuti a riposo a Monza e pronti per giocare (anche dal 1’) domani sera. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CECCHERINI: “AMAVO TROPPO BATISTUTA, QUANDO LO INCONTRAVO PER IL TROPPO AFFETTO DIVENTAVO FASTIDIOSO”