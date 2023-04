Probabile formazione: Amrabat torna al centro, Castrovilli dal 1’. Riposa Mandragora. Cabral in attacco

C’è poco da fare, il ko casalingo contro il Lech (che ha negato alla Fiorentina il record di dieci vittorie consecutive a livello europeo che soltanto il Milan nella Champions 1992/93, tra le italiane, era riuscito a centrare) e i due pareggi consecutivi con Spezia e Atalanta (decisive nel frenare la rincorsa dei viola ai primi posti della classifica) hanno lasciato il segno nell’umore di Vincenzo Italiano. Specie perché il recente 1-1 casalingo contro la Dea, che non ha consentito a Biraghi e compagni di avvicinarsi al sesto posto dei nerazzurri, è stata la ferita sulla quale pochi giorni dopo è stato apposto il sale dei 15 punti in classifica restituiti alla Juventus: nel giro di 72 ore il club di Commisso si è ritrovato dall’essere a soli 2 punti dalla zona Europa a ripiombare fino a -7. Uno scenario che non può non aver turbato la preparazione della squadra in vista della gara di oggi contro il Monza, dove a fare la differenza saranno pertanto due fattori: le energie fisiche dopo i 90’ contro i polacchi e quelle mentali per provare a portare in fondo una risalita che, da qualche giorno, sembra davvero difficile. E per portare avanti la quale, almeno oggi, non ci sarà Bonaventura che – pur salito in Brianza con la squadra – non ha recuperato dai problemi all’adduttore avvertiti in Conference ma punta a tornare per la gara con la Cremonese, al pari di Brekalo e Venuti (ko per febbre).

Al di là di queste tre assenze, l’obiettivo della Fiorentina è quello di proseguire una serie positiva che in campionato dura da otto partite e per farlo l’allenatore ha intenzione di rispolverare alcuni big che in Coppa, se pur per motivi diversi, hanno avuto modo di riposare: Dodo in difesa, Amrabat a centrocampo e soprattutto Cabral in attacco saranno infatti le pedine alle quali Italiano si affiderà per centrare la quarta vittoria consecutiva in trasferta. Non solo però. Davanti a Terracciano, sarà la volta anche di Martinez Quarta e di Igor, con Biraghi che completerà il quartetto difensivo sulla sinistra, mentre a centrocampo sembra essere arrivato il momento giusto per il primo turno di riposo dopo un lungo tour de force per Mandragora: al suo posto il favorito è Castrovilli. Sulla trequarti infine certo l’impiego di Barak al centro così come quello di Gonzalez sulla destra mentre per la fascia opposta è ballottaggio quanto mai aperto tra Ikoné (in vantaggio) e Sottil. Resta il fatto che per la Fiorentina la sfida di oggi rappresenta una chiave decisiva per tenere viva anche una scalata a posizioni di classifica che a fine stagione potrebbero valere oro. Lo scrive La Nazione.

