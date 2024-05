Primi cori e fuochi d’artificio al Franchi. I maxischermi sono 5, la disposizione è diversa rispetto al 2023

Dal momento dell’apertura dei tornelli allo stadio Artemio Franchi, i tifosi hanno subito iniziato a far sentire la propria voce con i primi cori, nel tentativo di sostenere la Fiorentina, che sarà a breve impegnata in quel di Atene per la finale di Conference League. Subito dopo, sono partiti anche i fuochi d’artificio dietro la Curva Fiesole: insomma, atmosfera già molto calda anche al Franchi, così come ad Atene.

Per quanto riguarda i maxischermi, confermata la disposizione che avevamo rivelato nei giorni scorsi. In totale sono ben 5, ma posizionati in modo diverso rispetto alla finale dello scorso anno contro il West Ham: due davanti alla tribuna (uno verso la Fiesole e uno verso la Ferrovia), due davanti alla Maratona (stesso discorso fatto per la tribuna) e uno davanti alla Fiesole, al centro.

SITUAZIONE ALL’ESTERNO DEL FRANCHI