Primavera, alla fine del p.t. Fiorentina-Roma è 2-0. Arriva il primo goal di Pedro, missile dalla distanza di Duncan

Alla fine del primo tempo il risultato di Fiorentina-Roma Primavera è di 2-0. Al 7' contropiede della Fiorentina con Koffi il quale fa l'assist e regala a Pedro il primo goal in maglia viola. Al 23' l...

Alla fine del primo tempo il risultato di Fiorentina-Roma Primavera è di 2-0. Al 7' contropiede della Fiorentina con Koffi il quale fa l'assist e regala a Pedro il primo goal in maglia viola. Al 23' la squadra di Bigica raddoppia con un gran goal dalla distanza di Bobby Duncan, un missile imparabile per Cardinali. Nei minuti finali del primo tempo Montiel scappa e corre in area ma viene trattenuto e tirato giù da Trasciani ma l'arbitro non assegna il rigore.