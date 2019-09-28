Primavera, al Franchi Fiorentina-Roma finisce 3-0. In goal Pedro, Duncan e E.Pierozzi
Al Franchi Fiorentina-Roma Primavera termina 3-0. Al 7 ' su assist di Koffie arriva il primo goal di Pedro in maglia viola. Al 23' la Fiorentina raddoppia con un gran goal dai 30m di Bobby Duncan che...
Al Franchi Fiorentina-Roma Primavera termina 3-0. Al 7 ' su assist di Koffie arriva il primo goal di Pedro in maglia viola. Al 23' la Fiorentina raddoppia con un gran goal dai 30m di Bobby Duncan che si infila proprio nell'angolino alla destra di Cardinali. Al 30' per la Roma ci prova Providence di testa ma il pallone va alto anche se non di molto. Nella ripresa al 6' s.t. su calcio d'angolo Trasciani colpisce il palo. Al 21' s.t. gran tiro da fuori di Ponsi ma finisce a lato. Al 36' s.t. arriva il terzo goal della Fiorentina con Edoardo Pierozzi grazie ad un tocco di Montiel che lo mette a due passi da Cardinali.