Pres. Sassuolo: "Di Francesco è indeciso se restare o meno. La Fiorentina guardi altrove"

Se farà richieste per la squadra verrà accontentato. La nostra idea è quella di tenerlo ma alla fine deciderà lui

A Radio Bruno ha parlato il presidente del Sassuolo Carlo Rossi, queste le sue parole di Di Francesco possibile nuovo allenatore della Fiorentina: "Di Francesco può rimanere ancora al Sassuolo, deciderà lui. Se farà richieste verrà accontentato, è destinato a club più importanti del nostro ma speriamo resti. Incontro con la Fiorentina? Lui può incontrare chi vuole, ora è indeciso se restare o meno. È meglio se la società viola guardi altrove" (ride).