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Pres. Sassuolo: "Di Francesco è indeciso se restare o meno. La Fiorentina guardi altrove"

Se farà richieste per la squadra verrà accontentato. La nostra idea è quella di tenerlo ma alla fine deciderà lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2017 19:59
Pres. Sassuolo: "Di Francesco è indeciso se restare o meno. La Fiorentina guardi altrove" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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A Radio Bruno ha parlato il presidente del Sassuolo Carlo Rossi, queste le sue parole di Di Francesco possibile nuovo allenatore della Fiorentina: "Di Francesco può rimanere ancora al Sassuolo, deciderà lui. Se farà richieste verrà accontentato, è destinato a club più importanti del nostro ma speriamo resti. Incontro con la Fiorentina? Lui può incontrare chi vuole, ora è indeciso se restare o meno. È meglio se la società viola guardi altrove" (ride).

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