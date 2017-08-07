Premium Sport, Kalinic a colloquio con Corvino, il croato ribadisce di volere il Milan...

Nikola Kalinic insiste, la sua volontà è di andare al Milan. A confermarlo è Premium Sport, aggiungendo che nella giornata di oggi l'attaccante incontrerà Pantaleo Corvino per ribadire la voglia di la...

Nikola Kalinic insiste, la sua volontà è di andare al Milan. A confermarlo è Premium Sport, aggiungendo che nella giornata di oggi l'attaccante incontrerà Pantaleo Corvino per ribadire la voglia di lasciare Firenze. I rossoneri torneranno quindi alla carica per acquistare il croato, per il quale la Fiorentina non è disposta a scendere sotto il muro dei 25 milioni più 5 di bonus. L'arrivo di Kalinic a Milano non esclude comunque quello di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe dunque essere l'ultimo botto del mercato rossonero.