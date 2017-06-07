Premium: 'Per Bernardeschi l'Inter offre anche 2-3 giocatori'. Pedullà: 'Lui preferisce la Juventus'

Il calciomercato della notte di Sky, Premium e Sportitalia: la Fiorentina insiste sempre per il Cholito Simeone.

In piena notte come di consueto registriamo gli aggiornamenti di calciomercato di tutte le principali emittenti televisive.

Mediaset Premium ha confermato l'interesse importante dell'Inter per Federico Bernardeschi. Per convincere la Fiorentina e rendere il prezzo del calciatore meno irraggiungibile, i nerazzurri sono disposti ad inserire delle contropartite tecniche, da Santon agli attaccanti Eder e Caprari.

Negli stessi istanti Alfredo Pedullà su Sportitalia confermava invece la preferenza netta del calciatore per la Juventus. Ma una trattativa tra Fiorentina e Vecchia Signora partirebbe comunque da basi parecchio complicate.

Infine Sky ha confermato che la Fiorentina vorrebbe come sostituto di Kalinic il Cholito Simeone. Trattativa difficile vista la folta concorrenza, ma anche Pioli avrebbe indicato nel figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid l'attaccante ideale per il suo gioco.

Giancarlo Sali