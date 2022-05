Prandelli: “Vlahovic? Stia tranquillo è un campione. Alla Fiorentina pretendeva sempre il massimo”

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, oggi nelle colonne di Tuttosport ha parlato del suo rapporto con Dusan Vlahovic: “Il fatto di aver iniziato con un gol alla Juventus, ha fatto pensare che avrebbe risolto tutti i problemi da solo. Il suo l’ha sempre fatto anche se non segna. Gli consiglio di restare tranquillo, è un campione. In viola pretendeva sempre il massimo, anche ora vorrebbe fare di più”.

