“Toni? Mutu? Gilardino? Attaccanti veri – ha detto Cesare Prandelli al Corriere dello Sport – ognuno di loro vedeva la porta, era fondamentale costruire azioni per loro. Presente viola? Ora è complicato per gli attaccanti puri perchè ci sono molti fraseggi. Dico che Vlahovic e Cutrone ma lo stesso Chiesa possono fare di più in fase offensiva, sono forti e potenzialmente in grado di garantire gol”.