CorSport, Prandelli non ha il Covid, Fiorentina libera dalla “bolla”, oggi il mister è in campo

Con la positività non confermata da parte della Asl, le conseguenze sono immediate anche sulla squadra e “pertanto viene interrotto l’isolamento preventivo di Cesare Prandelli e conseguentemente interrotto il periodo di quarantena per l’intero gruppo squadra. Il tecnico dunque può tornare a svolgere le sue attività. Il gruppo squadra, totalmente negativo, potrà proseguire il programma tecnico in accordo con le vigenti regole del protocollo attualmente in atto”. E se Firenze temeva in queste ore uno scenario completamente diverso, magari con un aumento delle positività, si ritrova alleggerita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, PRANDELLI CERCA GARANZIE PSICOLOGICHE. CONTRO IL GENOA SARÀ 4-3-3, IN ATTACCO VLAHOVIC