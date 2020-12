CorSport, Prandelli cerca garanzie psicologiche. Contro il Genoa sarà 4-3-3, in attacco Vlahovic

La rosa è al completo e le scelte possono essere fatte a 360 gradi. E Prandelli ha l’occasione di poterle fare guardando da vicino il materiale delle sue scelte. Come a San Siro, l’allenatore potrà contare su tutti i suoi uomini a disposizione e sperare di invertire la tendenza. Nella gara al Franchi in precedenza i forfait erano stati molteplici e anche illustri ma questa volta ognuno vuole essere protagonista e recitare la propria parte al meglio.

Possibile anche il modulo sia un 4-3-3 con Vlahovic ancora al centro dell’attacco e Amrabat, Pulgar e Castrovilli a centrocampo. Pezzella, un vero condottiero secondo l’allenatore, sarà ancora chiamato a guidare la difesa nonostante il suo rendimento non sia eccellente come in altri periodi. In questo momento il lavoro sul campo è fondamentale per tutto il gruppo, per trovare la miglior soluzione per affrontare il Genoa lunedì sera e trovare i meccanismi di gioco, ma pure la lucidità di pensiero. La sensazione è che gli undici che offriranno maggior garanzie, anche psicologiche, scenderanno in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORFIO, LIROLA, QUARTA, IGOR E DUNCAN: LA FIORENTINA HA SPESO 40 MILIONI PRATICAMENTE PER LA PANCHINA