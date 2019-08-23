Prandelli: "Montella ha le idee chiare. Si riparte da zero ma con una Firenze così unità..."

Queste le parole dell'ex allenatore viola Cesare Prandelli al Corriere Fiorentino: "Montella ha già capito dove deve rafforzare la squadra, aveva già le idee chiare quando ha deciso di tornare a Firen...

Queste le parole dell'ex allenatore viola Cesare Prandelli al Corriere Fiorentino: "Montella ha già capito dove deve rafforzare la squadra, aveva già le idee chiare quando ha deciso di tornare a Firenze. La piazza crede in lui quindi gli darà tempo. È molto motivato. Ribery è un calciatore devastante con il suo dribbling. Si riparte da zero ma ci sono calciatori esperti e pochi ma bravi giovani. C'è poi anche molto entusiasmo e quando Firenze è così unità si può scalare qualsiasi montagna perchè nasce un'alchimia magica. Non so dove si posizionerà questa squadra ma i presupposti sono molto buoni".