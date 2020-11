Prandelli: “Tra qualche mese sarà la Fiorentina a chiedermi di restare. Sono convinto di poter far bene”

“Se la Fiorentina può puntare alla Champions League? Abbiamo grandi potenzialità – ha detto Cesare Prandelli a Radio 1 – ma non possiamo mettere un obiettivo se non si cresce. Nel mio primo ciclo a Firenze abbiamo festeggiato la salvezza al primo anno. In attacco abbiamo tre giocatori con ottime qualità. Cutrone spende molte energie nei movimenti che potrebbe evitare, deve fare mosse mirate. Ribery è un valore aggiunto ma non puoi dargli tutta quella responsabilità sulle spalle. Sarri in panchina ed io in società? No, fantacalcio. Io qui voglio solo dimostrare di essere ancora un ottimo allenatore, a Barone ho detto scherzando che tra qualche mese mi chiederanno loro di restare. Ai giocatori ho detto che conosco benissimo la piazza, chiede tanto ma ti dà tutto quello che ha. Sono convinto di poter far bene”.

