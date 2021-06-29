Prandelli: "Italiano alla Fiorentina? Spero non paghi gli errori che fanno gli altri"

Prandelli parla di Italiano

"Mi auguro che Italiano faccia bene - ha detto Cesare Prandelli a Radio Bruno -, ha idee e grande equilibrio. Spero possa incidere perchè alla fine spesso gli allenatori pagano gli errori fatti da persone che hanno scelto giocatori sbagliati. Spero nasca un rapporto duraturo, ha idee molto interessanti".

LEGGI ANCHE, MFF: SALTA IL RITORNO DI DIEGO DELLA VALLE A FIRENZE PER LAVORO. RIFIUTATO L’INVITO DI NARDELLA

https://www.labaroviola.com/mff-salta-il-ritorno-di-diego-della-valle-a-firenze-per-lavoro-rifiutato-linvito-di-nardella/144576/