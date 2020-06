Prandelli: “Iachini? Spero nella sua riconferma. Lazio-Fiorentina? I biancocelesti hanno più autonomia”

“Ci saranno molte sorprese – ha detto Cesare Prandelli a Tuttomercatoweb.com – in queste gare. Giocare senza pubblico è difficile, non c’è più il dodicesimo uomo, fattore campo annullato. Qualcuno è in buona condizione. Lazio-Fiorentina? I biancocelesti hanno venti minuti di autonomia in più, in queste gare i viola devono giocare anche per Iachini. Il suo futuro? C’è stato qualche errore ma tifo per lui, spero nella sua riconferma”.