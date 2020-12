Prandelli: “Ho avuto le giuste risposte caratteriali. Mancato rosso a Locatelli? Il quarto uomo mi ha spiegato”

“Sono sempre felice quando la Fiorentina fa gol – ha detto Cesare Prandelli in sala stampa -, Vlahovic sta dimostrando in tutti i modi di fare bene, credo in Dusan. Abbiamo avuto una reazione, ogni gara deve essere così. Difesa a tre? Spesso con quella a quattro si scivolava troppo, in testa avevano le loro conoscenze. Dobbiamo trovare continuità. Ho avuto le risposte caratteriali che mi aspettavo. Bonaventura se non è stato il migliore in campo o quasi. L’ho visto sempre nella posizione giusta, si è inserito, sono molto contento di lui. Questa sera a Kouame ho tirato un po’ le orecchie, lui voleva coprire ma invece deve pressare con intensità. Locatelli se meritava il rosso? Non parlo quasi mai di queste situazioni, vanno accettate. Il quarto uomo mi ha dato una spiegazione tecnica e l’ho accettata. Amrabat centrale? All’inizio era in quella posizione con Castrovilli, se lo discipliniamo a livello tattico è di grande spessore”.

