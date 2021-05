Prandelli: “Dico solo che dovremmo ringraziare tutti Vlahovic, ha salvato la Fiorentina”

Dopo le parole di Vlahovic di grande ringraziamento a Prandelli: “Quando sono tornato, ci siamo subito seduti, abbiamo parlato e lui mi ha spiegato cosa voleva e cosa aveva in programma di fare con me. Mi ha detto di non preoccuparmi, di essere sereno e che mi avrebbe dato una possibilità. Dopo cinque partite, finalmente ce l’ho fatta a segnare e quell’obiettivo è stato il più difficile della mia carriera finora. Senza l’aiuto di Prandelli, niente di tutto questo sarebbe successo. Mi ha dato una fiducia illimitata e gli sarò grato per il resto della mia vita. Mi ha spiegato alcuni movimenti, come dovevo calciare in porta: Prandelli sa come avvicinarsi e parlare con i giocatori”.

Sono arrivate anche le parole di risposta di Cesare Prandelli che in esclusiva a La Repubblica Firenze ha ringraziato Vlahovic e ha detto: “Dico solo che tutti dovremmo ringraziare Dusan che ha salvato la Viola!”

VLAHOVIC: “MIO FUTURO E’ ALLA FIORENTINA, NON VEDO L’ORA DI VEDERE GATTUSO”