Prandelli blocca, batte e umilia la Juventus. È 2-0 al Marassi, Genoa a meno quattro dalla Fiorentina
Alla 28esima giornata di Serie A arriva la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus. La squadra di Max Allegri cade a Marassi contro il Genoa. Rossoblu che si rivelano la bestia nera de...
Alla 28esima giornata di Serie A arriva la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus. La squadra di Max Allegri cade a Marassi contro il Genoa. Rossoblu che si rivelano la bestia nera della squadra piemontese e dopo il pari dell’andata, ora trovano il clamoroso successo. Partita che si accende nella ripresa con Sturaro che sigla il gol dell’ex a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Il raddoppio del Genoa arriva qualche minuto più tardi con Pandev che con un diagonale sinistro trafigge Perin.
La squadra di Prandelli con questa vittoria si porta a 33 punti, a soli meno quattro dalla Fiorentina in classifica.