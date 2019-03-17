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Prandelli blocca, batte e umilia la Juventus. È 2-0 al Marassi, Genoa a meno quattro dalla Fiorentina

Alla 28esima giornata di Serie A arriva la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus. La squadra di Max Allegri cade a Marassi contro il Genoa. Rossoblu che si rivelano la bestia nera de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2019 15:35
Prandelli blocca, batte e umilia la Juventus. È 2-0 al Marassi, Genoa a meno quattro dalla Fiorentina -
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Alla 28esima giornata di Serie A arriva la prima sconfitta stagionale in campionato della Juventus. La squadra di Max Allegri cade a Marassi contro il Genoa. Rossoblu che si rivelano la bestia nera della squadra piemontese e dopo il pari dell’andata, ora trovano il clamoroso successo. Partita che si accende nella ripresa con Sturaro che sigla il gol dell’ex a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Il raddoppio del Genoa arriva qualche minuto più tardi con Pandev che con un diagonale sinistro trafigge Perin.

La squadra di Prandelli con questa vittoria si porta a 33 punti, a soli meno quattro dalla Fiorentina in classifica.

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