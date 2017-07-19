Prandelli: "Bernardeschi va alla Juventus perché non vede prospettive alla Fiorentina. Ma rischia di far panchina"

A Firenze Bernardeschi è cresciuto tanto così come Chiesa, tutti gli vogliono bene" così Cesare Prandelli al Corriere della Sera

Cesare Prandelli ha parlato al Corriere della Sera, queste le sue parole: "La vicenda Donnarumma mi ha dato l’impressione di essere stata gestita male all’inizio e recuperata alla fine. Per lui il Milan è la scelta migliore. Su Berna mi domando perché stia spingendo per andarsene. A Firenze è cresciuto, come Chiesa e tutti gli vogliono bene. Forse non crede nel programma o non vede la prospettiva. Ma alla Juve rischia di fare la riserva"