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Pradè: "Vi racconto come capii che Franck Ribery poteva arrivare davvero a Firenze..."

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Daniele Pradè su Franck Ribery: "Ho capito che il francese sarebbe potuto veramente arrivare quando fu scoperto che in piena notte aveva visto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 10:21
Pradè: "Vi racconto come capii che Franck Ribery poteva arrivare davvero a Firenze..." -
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Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Daniele Pradè su Franck Ribery: "Ho capito che il francese sarebbe potuto veramente arrivare quando fu scoperto che in piena notte aveva visto un'amichevole della Fiorentina negli USA. Vuol dire che la nostra proposta l'aveva incuriosito".

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