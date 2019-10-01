Pradè: "Vi racconto come capii che Franck Ribery poteva arrivare davvero a Firenze..."

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Daniele Pradè su Franck Ribery: "Ho capito che il francese sarebbe potuto veramente arrivare quando fu scoperto che in piena notte aveva visto...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2019 10:21

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