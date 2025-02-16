Pradè: "Spero in un incidente di percorso, siamo forti, non vogliamo un campionato anonimo"

Per il DS della Fiorentina l'analisi attenta di questa sconfitta deve servire per ripartire subito e assecondare le ambizioni della società

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni post-gara ai canali ufficiali della società:

"Siamo stati brutti, sconfitta meritatissima, complimenti al Como, hanno fatto una grande gara, più voglia, più fame. Spero sia solo un incidente di percorso, perché ci può stare, però dopo le ultime prestazioni non pensavamo potesse capitare. Adesso dobbiamo lavorare tutti quanti assieme, mettere la sconfitta alle spalle, e guardare alla prossima. Naturalmente analizzando bene la partita di oggi, perché e dove abbiamo sbagliato"

"Abbiamo giocato solo i primi 7 minuti di gara con due ottime occasioni con Zaniolo e Gosens poi dopo hanno giocato solo loro. Sono stati molto più determinati, aggressivi, noi non siamo stati capaci di vincere un duello o una seconda palla. Il secondo tempo siamo entrati con una verve diversa, cercando di indirizzare la gara su un altro binario ma poi la prodezza di Nico Paz ci ha tagliato le gambe e non c'è stata più partita. Di fatto è finita al 66°"

"La cosa che vogliamo assolutamente evitare è quella di disputare un campionato anonimo, noi siamo ambiziosi, anche il mercato fatto a gennaio lo ha dimostrato. Vogliamo fare un grande girone di ritorno e giocarcela in Conference. Dobbiamo sempre partire pensando di essere una grande squadra e di far parte di una grande società. Stasera sono più deluso che arrabbiato, cerco di analizzarla in maniera serena, io e il mister abbiamo fatto la stessa analisi".