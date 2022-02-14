Pradè: "Situazione verso Italiano surreale. Ha sofferto per oggi e per cosa è stato detto in settimana"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto per difendere il proprio allenatore Vicenzo Italiano

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè dopo la vittoria contro lo Spezia. Queste le sue parole sul mister Italiano: "Situazione surreale nei confronti di Vincenzo Italiano. Ci sono stati errori di comunicazione anche nostri. Quando il suo agente mi ha detto che non voleva continuare con lo Spezia lo abbiamo voluto fortemente. Ha sofferto quello che ha letto e quello che ha vissuto oggi. E' una persona vera e un uomo per bene che ci tiene alla città di La Spezia. Mercato? Fare calciomercato con Vicenzo è facile, ha un gioco riconoscibile e sai già che giocatori vuole" conclude Pradè.

ITALIANO PARLA DELLA PRESTAZIONE DI AMRABAT

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