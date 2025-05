Pradè se ci sei batti un colpo..silenzio assordante della Fiorentina dopo le dimissioni di Palladino

Le dimissioni presentate da Palladino sono un segnale forte, che denotano insoddisfazione o divergenze profonde con la dirigenza. In ambito calcistico, è già successo che allenatori ritirassero le proprie dimissioni dopo un confronto chiarificatore ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione da parte del tecnico solo un eventuale quanto improbabile allontanamento di Pradè potrebbe fargli riconsiderare la sua decisione.

La Fiorentina dal canto suo non ha ancora rilasciato note ufficiali e ad ogni ora che passa aumentano insoddisfazione e sfiducia nel futuro prossimo della società viola. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci sarà una difficile ricomposizione o se la Fiorentina dovrà come pare cercarsi un nuovo allenatore.