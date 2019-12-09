Pradè rivela: "Con Enrico Chiesa c’è stata grande apertura al dialogo"

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del direttore sportivo viola Daniele Pradé, che ha parlato del momento difficile della Fiorentina:"Montella ha la fiducia del presidente, vi anticipo c...

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del direttore sportivo viola Daniele Pradé, che ha parlato del momento difficile della Fiorentina:

"Montella ha la fiducia del presidente, vi anticipo che siederà in panchina con Inter e Roma. Recupereremo giocatori importanti, ci auguriamo di rivedere Ribery, Badelj, Boateng e Pezzella. Vediamo se avremo reazioni e se riusciremo ad uscire dalle difficoltà con una squadra diversa. Siamo arrabbiati perché è stato sbagliato l’approccio alla partita. Sarò vicino a Montella per alleggerirlo, ma Vincenzo sa bene che è un momento difficile in cui dobbiamo dare tutti di più".

Poi riprende il discorso Chiesa: "Per noi è determinante, ci sta con la testa e sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni. Abbiamo incontrato papà Enrico e c’è stata grande apertura al dialogo. Ricordo anche che Chiesa ha ancora due anni e mezzo di contratto"