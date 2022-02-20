Pradè: ''Oggi venire a giocare a Firenze è difficilissimo per tutti. Contento per Dragowski''

Il Direttore Sportivo della Fiorentina si gode prestazione e risultato da grande squadra contro gli uomini di Gasperini.

Intervenuto sul canale Youtube ufficiale della Fiorentina, il DS Daniele Pradè ha così commentato la bella vittoria contro l'Atalanta: Vittoria di oggi molto importante, una vittoria ottenuta attraverso un' interpretazione tattica diversa dal solito.

Ragazzi straordinari dal punto di vista caratteriale. Abbiamo avuto poche occasioni, ma nitide ed evidenti. Dragowski? Non abbiamo mai avuto dubbi sulle sue qualità, deve capire che il calcio sta cambiando, oggi tante grandi squadre hanno due portieri titolari.

Giocare a Firenze sta diventando difficile per tutti. Sassuolo? Fondamentale la giornata di riposo di domani, il mister è bravo a saper ruotare la rosa, Sassuolo squadra che gioca un ottimo calcio.

LA TONSILITE DI TERRACIANO PUO' FAR RICONQUISTARE IL POSTO DA TITOLARE A DRAGOWSKI IN PORTA

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