Pradè: “Non è finita, forse il secondo tempo non è stato all’altezza. Dobbiamo andare lì e morire sul campo”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha così parlato dopo la sconfitta contro il Basilea: “Ci sono altri 90 minuti, dobbiamo andare lì e vincere la partita. Dobbiamo morire sul campo, abbiamo le qualità per farlo. Non è finita. Peccato aver preso gol al 92′. Forse il secondo tempo non è stato all’altezza, ma il Basilea l’ha preparata bene in ripartenza. Hanno fatto due tiri e due gol, ma non dobbiamo mollare. Serve cattiveria agonistica al secondo round. Hanno giocato d’attesa aspettando i nostri errori. Dobbiamo giocare alla morte il ritorno, scrollandoci di dosso la sconfitta già da stasera”.

Infine, sulla sfida contro l’Udinese: “Dobbiamo farle tutte, siamo lì a vogliamo fare bella figura. Ci sono tante attenuanti, ma non scusanti. Questo per noi è un evento irripetibile e vogliamo sfruttarlo”.