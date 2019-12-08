Pradè: "Non abbiamo mai parlato con Gattuso. Chiesa? Mi interessa cosa dà sul campo"

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè ai microfoni della Rai: "In un nostro momento di pressing abbiamo preso il 2-0, la squadra poi poteva crollare psicologicamente invece ha avuto la reazione....

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè ai microfoni della Rai: "In un nostro momento di pressing abbiamo preso il 2-0, la squadra poi poteva crollare psicologicamente invece ha avuto la reazione. Chiesa? Ottimi ultimi minuti, deve essere uno di quei calciatori che ci può riportare in alto. Con Gattuso non abbiamo mai parlato, Montella sarà in panchina anche con Inter e Roma. Con Enrico, papà di Chiesa c'è stata apertura nel dialogo, Chiesa ha ancora due anni e mezzo di contratto, quello che mi interessa ora è cosa mi dà sul terreno da gioco".