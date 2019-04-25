"Pradè molto legato a Montella. E' possibile che torni per costruire di nuovo una grande Fiorentina"
Queste le parole di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno: “Daniele Pradè e Montella sono molto legati. E si intrecciano anche nella figura di Alessandro Lucci che è agente dei due e anche di...
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 23:55
Queste le parole di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno: “Daniele Pradè e Montella sono molto legati. E si intrecciano anche nella figura di Alessandro Lucci che è agente dei due e anche di Muriel. Io mi aspetto che il il DS possa tornare al posto di Corvino, per provare a costruire insieme al tecnico una grande Fiorentina”.