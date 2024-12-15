Pradè: "L'esultanza di Italiano grande mancanza di rispetto verso Palladino, ho capito che uomo è"

Daniele Pradè ha parlato nel post partita di Bologna-Fiorentina, lamentandosi inoltre dell'esultanza di Italiano a fine partita:"Dopo la sconfitta al "Dall'Ara" contro il Bologna, è intervenuto Daniel...

Daniele Pradè ha parlato nel post partita di Bologna-Fiorentina, lamentandosi inoltre dell'esultanza di Italiano a fine partita:

"Dopo la sconfitta al "Dall'Ara" contro il Bologna, è intervenuto Daniele Pradè: "Sono venuto per portare un saluto al nostro tecnico Raffaele Palladino. Siamo passati da una bella gioia, con Edoardo Bove al "Viola Park" a questo lutto. La partita è iniziata sotto questo shock. Poi, secondo me, c'è stato un calcio di rigore netto non dato che poteva sicuramente cambiare l'evento della gara". Sull'ambizione: "Siamo ambiziosi. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nella ripresa hanno fatto meglio loro. Torno a ripetere quanto detto in precedenza: sull'episodio che ha riguardato Gudmundsson poteva cambiare tutto.

Poi, su Italiano, si è espresso con decisione: "Non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di Italiano di fronte ai nostri tifosi. Insieme abbiamo condiviso gioie e dolori e l'ho trovata una grandissima mancanza di rispetto. Ho capito tante cose dell'uomo. Non ho avuto modo di incontrare Italiano e non lo vorrei neanche incontrare". Lo riporta Tuttomercatoweb

ITALIANO NEL POST PARTITA

https://www.labaroviola.com/italiano-prade-non-ha-visto-le-mie-vittorie-perche-esulto-sempre-cosi-ho-visto-una-grande-fiorentina/280975/