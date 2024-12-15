Italiano: "Pradè non ha visto le mie vittorie perché esulto sempre così, ho visto una grande Fiorentina"

Italiano ha parlato nel post partita di Bologna-Fiorentina ai microfoni di Dazn, queste le sue parole anche su quanto detto da Pradè pochi minuti prima deluso dall'esultanza del suo ex allenatore:"Inn...

Italiano ha parlato nel post partita di Bologna-Fiorentina ai microfoni di Dazn, queste le sue parole anche su quanto detto da Pradè pochi minuti prima deluso dall'esultanza del suo ex allenatore:

"Innanzitutto porgo le mie condoglianze a Palladino per la perdita delle mamma. Nelle ultime partite vinte ho fatto sempre la stessa cosa, rientro dentro lo spogliatoio per lasciare la gioia ai ragazzi, non ho mancato di rispetto a nessuno. Al direttore dico che ho sempre fatto così, forse non ha visto le ultime vittorie io ho sempre fatto così. Indimenticabili i miei 3 anni a Firenze con ragazzi straordinari e una società straordinaria, sono sorpreso da quello detto dal direttore ma la chiudo qua e non ho più nulla da aggiungere. Il cammino nostro è difficile ma stiamo iniziando a crescere e migliorare, vedo in identità forte e stiamo ottenendo buoni risultati, ma dobbiamo crescere ancora.

Oggi affrontavamo una squadra come un entusiasmo alle stelle, l’avevamo preparata così attenti alle palle lunghe su Kean, penso che abbiamo rischiato qualcosa ma nel secondo tempo grande partita. Ho visto anche un gran belle Fiorentina che merita la classifica che ha"

CHELSEA CAMBIA IDEA SU CASADEI

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