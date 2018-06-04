Pradè lascia la Sampdoria e accetta la corte dell'Udinese, sarà il direttore sportivo friulano

Le strade della Sampdoria e Daniele Pradèsono ormai a un bivio, impossibili da percorrere sugli stessi passi. L’attuale responsabile dell’area tecnica blucerchiata – ufficialmente fino al 30 giugno –...

Le strade della Sampdoria e Daniele Pradèsono ormai a un bivio, impossibili da percorrere sugli stessi passi. L’attuale responsabile dell’area tecnica blucerchiata – ufficialmente fino al 30 giugno – non ha rinnovato il proprio contratto con la società di Corte Lambruschini, nonostante ci fosse un accordo di massima tra le parti, e si appresta a firmare un contratto che lo legherà per le prossime due stagioni all’Udinese. Pradè lascia così la Sampdoria dopo circa un anno e mezzo per passare a un ruolo, come quello di direttore sportivo, che gli è più congegnale, permettendogli di avere carta bianca in sede di calciomercato ed eliminare tutti i vincoli dettati da altre figure presenti nell’organigramma dirigenziale.

Dopo il colloquio positivo di giovedì, il dirigente sportivo ha incontrato questo pomeriggio per legittimare la collaborazione.