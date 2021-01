Pradè: “Prendiamo che non abbiamo subito gol neanche oggi. La squadra sta trovando i giusti meccanismi”

Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni del canale social ufficiale della Fiorentina dopo il pareggio contro il Bologna. Ecco le sue parole:

PRESTAZIONE “Siamo partiti molto bene, scendendo in campo con la voglia di vincere. Abbiamo preso il palo dopo 3 minuti. Il Bologna è una buona squadra che gioca insieme da più tempo di noi. Prendiamo che non abbiamo subito gol neanche oggi e che la squadra sta trovando i giusti meccanismi. Abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista fisico visto che negli ultimi 20 minuti c’eravamo solo noi in campo. Peccato non averla vinta. Andiamo avanti con il nostro lavoro”.

ATTEGGIAMENTO “Ho visto l’atteggiamento positivo di una squadra che sta trovando consapevolezza. Dobbiamo trovare un’identità e portarla avanti”.

Ecco l’intervento integrale del ds Daniele Pradè:



LEGGI ANCHE: