Fiorentina-Bologna finisce 0-0. Viola spenta, c’è ancora molto da lavorare per svoltare

Partita non proprio spumeggiante quella giocata oggi all’Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina ha giocato benissimo nei primi cinque minuti, poi il Bologna ha iniziato a prendergli le misure. Al 2′ Ribery entra in area di rigore, i difensori rossoblù lo perdono. Il campione francese tira, la palla viene deviata da De Silvestri ma si stampa sul palo esterno. Appena un minuto dopo Orsolini batte Dragowski ma è fuorigioco. Al 15′ nuova occasione per il Bologna, Orsolini tira a giro e la palla finisce di poco fuori. Al 33′ Pezzella buca l’intervento su Palacio. L’argentino si avventa sul pallone ma Dragowski esce e salva il risultato. Al 36′ Barrow tira ma Dragowski respinge. Il Bologna chiude il primo tempo in attacco, il risultato è sempre 0-0.

Nel secondo tempo il Bologna ricomincia dal primo, grande pressione. Al 58′ grande occasione per i viola, palla in mezzo per Borja Valero, va al tiro lo spagnolo ma finisce a lato. All’80’ la Fiorentina con i cambi ha accelerato il suo ritmo. All’83’ gran tiro dalla distanza di Castrovilli ma la palla finisce un paio di metri sopra alla traversa. Al 92′ Castrovilli tira ma la palla si spegne sul fondo. Fiorentina-Bologna finisce 0-0.

