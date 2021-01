Al 38′ Fiorentina-Bologna ancora sullo 0-0. Viola vicini al gol con Ribery, il tiro deviato si è stampato sul palo

La Fiorentina ha iniziato la partita al Franchi contro il Bologna con una grande energia. Al 2′ Ribery entra in area, nessuno lo ferma per paura di commettere rigore. De Silvestri ha deviato la palla che si è stampata sul palo. Un minuto dopo occasione Bologna con Orsolini il quale batte Dragowski ma è fuorigioco. Al 15′ occasione Bologna ancora con Orsolini, tira a giro, la palla va di poco fuori. Al 33′ Pezzella buca su Palacio, esce Dragowski e chiude lo specchio della porta. Al 36′ Barrow tira, respinge Dragowski che è stato messo in difficoltà. Al 38′ Fiorentina-Bologna ancora sullo 0-0.

