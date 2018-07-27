Pradè: “La Fiorentina ha fatto un’offerta per De Paul ma abbiamo rifiutato”
L’ex direttore della Fiorentina ed attuale ds dell’Udinese, Daniele Pradè oggi in sala stampa ha presentato Mandragora e gli è stata posta pure una domanda su Rodrigo De Paul, oggetto dei desideri vio...
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 18:33
L’ex direttore della Fiorentina ed attuale ds dell’Udinese, Daniele Pradè oggi in sala stampa ha presentato Mandragora e gli è stata posta pure una domanda su Rodrigo De Paul, oggetto dei desideri viola:
“Abbiamo ricevuto un’offerta della Fiorentina per De Paul circa venti giorni fa ma, non la reputiamo idonea. Rodrigo resta qui”.