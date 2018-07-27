Pradè: “La Fiorentina ha fatto un’offerta per De Paul ma abbiamo rifiutato”

L’ex direttore della Fiorentina ed attuale ds dell’Udinese, Daniele Pradè oggi in sala stampa ha presentato Mandragora e gli è stata posta pure una domanda su Rodrigo De Paul, oggetto dei desideri vio...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2018 18:33

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