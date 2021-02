Pradè: “Kokorin preso per il futuro, Castrovilli fuori per scelta tecnica. Su Ribery…”

A Sky prima della gara con lo Spezia ha parlato il ds viola Pradè:

“Ribery? Quando mancano i migliori, la squadra ne risente. Ci dà tanto in campo e fuori, anche stasera è a bordo campo per incitare i ragazzi. Castrovilli fuori? E’ un titolare, la scelta tecnica ci sta, abbiamo centrocampisti forti e sarà pronto a partita in corso. Kokorin? Lo abbiamo preso anche per il futuro, lui ha spinto troppo per generosità all’inizio e si è riacutizzato un vecchio problema. Lavoriamo per portarlo al 100%”.

