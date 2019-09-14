Pradè: "Juve? Serve una gara perfetta. Chiesa? È al centro del progetto. Il mio ruolo di ds..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal ds viola Daniele Pradè “Chiediamo una crescita e di iniziare a trovare il nostro percorso. Il primo allenamento con la rosa al completo Montella lo ha fatto...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal ds viola Daniele Pradè “Chiediamo una crescita e di iniziare a trovare il nostro percorso. Il primo allenamento con la rosa al completo Montella lo ha fatto ieri. Non è un alibi. Abbiamo margini di crescita, queste gare sono uno stimolo continuo. Il modulo? Ha deciso il mister ma contro la Juventus devi essere perfetto e non conta le tattiche, devi pressare tantissimo loro sono forti. Chiesa? Nessuna frase per tenerlo, avevamo voglia di farlo stare al centro del progetto e noi vogliamo costruire qualcosa di importante e lui lo ha capito. Il mio ruolo? Ne dovrei parlare parecchio, secondo me la figura di direttore sportivo non esiste più è diventata più ampia. Ora devi dare certezze. Le vittorie nascono dalla società dal magazziniere al giocatore in campo. Il ruolo di DS è complesso oggi, lo ripeto. Bisogna sfruttare il budget al meglio e stare attenti al Fair Play finanziario. Io ce la metto sempre tutta. Serve tempo”.