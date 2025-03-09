Pradè: "Ho visto il mister fiducioso e mi è piaciuto molto come ha parlato alla squadra a fine partita"

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Napoli

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha così parlato ai canali del club toscano al termine della sconfitta per 2-1 sul campo del Napoli: "Il Napoli è fortissimo. Peccato il risultato ma la squadra oggi ha dimostrato che c'è e ha carattere. ora recupereremo giocatori importanti, si entra nella fase clou. Giovedì (contro il Panathinaikos, ritorno degli ottavi di Conference, ndr) sarà fondamentale, chiediamo il sostegno di tutti. Questa partita di oggi però ci dà fiducia e consapevolezza di essere un'ottima squadra: abbiamo tenuto il campo fino alla fine e potevamo anche pareggiarla, loro hanno finito con i crampi mentre noi andavamo. Abbiamo anche ritrovato il possesso palla. Bisogna rimanere calmi e fiduciosi, in campionato è tutto aperto e soprattutto giovedì sarà fondamentale".

Sarete arrabbiati?

"La rabbia sportiva e la voglia di vincere e dimostrare di essere forti devono esserci sempre. Sappiamo che nelle stagioni possono esserci passaggi non esaltanti, cerchiamo di metterceli alle spalle. Ho visto il mister fiducioso e mi è piaciuto come ha parlato alla squadra".