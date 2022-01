Pradè: “Grande serata, poco da dire: complimenti a tutti. Adesso piedi per terra, c’è il Cagliari”

Il Direttore Sportivo Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali Viola dopo la grande serata della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il Mister dopo Torino mi disse che non eravamo attivati. Ma abbiamo subito ritrovato l’atteggiamento e oggi abbiam fatto una gara di altissimo livello. In gare come questa dimostri tutta la tua forza tecnica e fisica. Oggi c’è poco da dire c’è solo da complimentarsi con tutti. Siamo felici per il presidente e per il popolo Viola. Manchiamo molto a Commisso e so che queste vittorie gli danno energia. Nuovi acquisti? Importante trovare chi si integra. A gennaio entrare in una squadra come la nostra, con schemi tecnici ben definiti, è complicato. Ikoné è un calciatore astuto che sa dove posizionarsi. Piatek ha il gol nel sangue e avrà le sue opportunità. Piedi per terra? Quello sempre. Sappiamo già che dobbiamo preparare bene la partita con il Cagliari, una squadra in grandissimo miglioramento, lo abbiamo visto a Roma, intanto ci godiamo la serata”.

