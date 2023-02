Pradè difende Commisso: “La Fiorentina non imbroglia. In quello che ha detto non c’è nulla di strano”

«Il presidente Commisso? Ha solo voluto ribadire determinate situazioni per cui ha una causa penale in corso. Nulla di eclatante, Rocco sta dimostrando con i fatti che non fa imbrogli, la Fiorentina è una società solida e sana». Lo ha detto il ds Daniele Pradè in riferimento alle parole del patron viola dopo la vittoria con il Torino. Commisso aveva criticato i giornali che fanno capo al presidente del Torino Urbano Cairo, critiche a cui Ordine dei giornalisti della Toscana e Associazione stampa Toscana avevano risposto invitando Commisso a risolvere i problemi con gli altri presidenti nelle sedi più opportune. Lo scrive La Nazione

LA FIORENTINA VUOLE RINNOVARE IL CONTRATTO A TERZIC