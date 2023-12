Pradè: “Affronteremo il discorso mercato con Italiano ma non dobbiamo riparare niente”

“Vittoria pesantissima che vale doppio. Gara sofferta nei primi trentacinque minuti poi siamo usciti. La squadra è matura e sa cosa serve per vincere. Magari prima facevamo partite entusiasmanti e poi raccoglievamo poco, mentre ora sappiamo combattere”.

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, si è espresso così al termine di Fiorentina-Torino – vinta dalla squadra di Italiano per 1-0 – ai canali ufficiali del club viola: “Parte tutto dall’atteggiamento. Calma e serenità anche in panchina. Noi dobbiamo capire quale è il momento giusto per aggredire la partita. Il Torino è una squadra forte e organizzata ma noi adesso siamo arcigni e solidi”.

Come si mantengono ora i piedi per terra?

“Lo abbiamo fatto quando siamo arrivati a giocare due finali e lo faremo anche ora. Ci prendiamo quanto di buono fatto ma dobbiamo sempre andare oltre”.

Sulla prima parte di stagione

“Siamo felicissimi per tutti, tifosi e presidente. Commisso l’abbiamo sentito poco fa era euforico. Questi risultati ce li portiamo dietro perché abbiamo fatto tanti sacrifici. Ora c’è gioia, passeremo un capodanno bellissimo. Alla fine restano i numeri e i nostri parlano chiaro. Non so quanti record abbiamo battuto e ci teniamo stretto questo. Parliamo poco, siamo attenti. La società viene dopo la squadra e l’allenatore”.

Cosa si devono aspettare i tifosi dal mercato?

“Questo è un discorso che affronteremo con l’allenatore. Dobbiamo dare merito a quello che i calciatori hanno fatto fino ad ora. Non dobbiamo riparare niente con il mercato. Abbiamo una difficoltà per alcuni infortuni, anche se Dodò sta recuperando alla grande”.

