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Pradè: "Abbiamo perso per un episodio. Arbitro doveva vedere Var. Caceres e Lirola fuori a Sassuolo"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha analizzato così a Radio Bruno Toscana la sconfitta di questa sera contro la Lazio:"Dispiace perché abbiamo perso per un intervento dubbio all'ultimo minuto. La L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 00:20
Pradè: "Abbiamo perso per un episodio. Arbitro doveva vedere Var. Caceres e Lirola fuori a Sassuolo" - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha analizzato così a Radio Bruno Toscana la sconfitta di questa sera contro la Lazio:

"Dispiace perché abbiamo perso per un intervento dubbio all'ultimo minuto. La Lazio è una squadra forte con calciatori che giocano insieme da cinque anni, ma la Fiorentina non ha demeritato e abbiamo avuto anche noi le nostre possibilità. Abbiamo perso per un episodio. L'arbitro doveva andare a rivedere l'azione del 2-1. Ora ci aspettano tante partite ravvicinate e questo è il momento di quelli che hanno giocato meno, spero che possano dare il massimo. Oggi siamo amareggiati perché volevamo continuare la serie di risultati positivi".

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Caceres e Lirola?
"In un paio di giorni sapremo come stanno, ma non giocheranno col Sassuolo".

Ribery arrabbiato?
"Se è arrabbiato mi fa piacere perché un grande campione, vuole sempre rimanere in campo. Noi quest'anno dobbiamo costruire, con calma e con il lavoro diventeremo anche noi una squadra competitiva da Europa".

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